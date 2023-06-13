В Румынии сменился премьер-министр

Лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку возглавил правительство государства по указу президента Клауса Йоханниса, передает Reuters. По информации агентства, это решение связано с договоренностями о ротации премьер-министров, которых еще в 2021 году достигли представители правящей коалиции.

«То, что мы собрались здесь для ротации премьер-министров, свидетельствует о новом уровне вовлеченности и серьезности правящей коалиции. Румынам была обещана стабильность, и они ее получают», — указал Йоханнис, выступая перед представителями прессы.

Как отмечается, назначение Чолаку премьером произошло после официальной отставки прошлого руководителя кабмина, главы Национальной либеральной партии Николае Чукэ. Новый глава правительства уже пообещал внести изменения в его составе, соответствующий план будет представлен на утверждение парламента 15 июня.

Ранее сообщалось, что МИД Румынии отзовет своего посла из Кении после сравнения африканских дипломатов с обезьянами.