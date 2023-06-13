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Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в преступлении из-за скандала вокруг Burisma

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил американского лидера Джо Байдена в «преступлении века» из-за его предполагаемых связей с руководством украинской компании Burisma.

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — цитирует Джексона Life.ru.

Сенатор Чак Грассли также ранее заявил о том, что исполнительный директор украинской компании Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними. Две из них — с нынешним президентом США в качестве «страхового полиса».

Грассли сослался на содержимое документа ФБР.

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