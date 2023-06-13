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Конгрессмены США призвали принять меры в отношении ЮАР из-за связей с Россией

NYT: в Конгрессе США просят Белый дом наказать Южную Африку за «поддержку» России

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Группа американских законодателей попросила администрацию президента США Джо Байдена наказать Южную Африку за «поддержку» России. Об этом пишет New York Times.

В качестве «наказания» конгрессмены предлагают перенести крупную торговую конференцию - форум AGOA («Закон о росте и возможностях Африки») - из ЮАР в другую страну.

«Просьба, содержащаяся в письме, отправленном на прошлой неделе, является первой конкретной попыткой возмездия со стороны членов правительства США в связи с растущим мнением в Вашингтоне о том, что отношения Южной Африки с Россией развиваются в направлении, угрожающем национальным интересам Америки», - говорится в статье.

Законодатели считают, что проведение форума AGOA в Южной Африке в 2023 году «послужит косвенным одобрением пагубной поддержки Южной Африкой российского вторжения в Украину».

Посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил власти ЮАР в том, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское грузовое судно Lady R, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы.

Официальные лица Южной Африки заявляют, что страна «не присоединилась» к конфликту, и отрицают продажу оружия России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал послу США в ЮАР Рубену Бригети «знать свое место» и не вмешиваться в отношения Москвы и Претории.

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