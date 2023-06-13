Парламент РФ призвали расследовать преступления Киева против детей Донбасса и Новороссии

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе заседания думского Совета 13 июня предложил поручить вице-спикеру ГД, главе комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин заявил, что соответствующее решение поддержали все фракции Госдумы. Кузнецова добавила, что вопрос о парламентском расследовании обсудят и в Совете Федерации.

Ранее Кузнецова заявляла, что дети Мариуполя понимают, кто их защищает и от кого.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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