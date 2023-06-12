Блинкен прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Reuters.

По его словам, США знают, что подрыв имеет катастрофические последствия для украинцев. Несмотря на то, что у США нет информации об ответственных за подрыв, Россия «контролировала дамбу, и мы видели результаты, от которых пострадало так много украинцев», отметил он.

Ранее сообщалось, что более 700 жилых домов в Новокаховском городском округе, без учета дачных строений, затопило в результате разрушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции. Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

По его словам, строениям нанесен колоссальный ущерб.

Леонтьев также рассказал, что жители Новой Каховки возвращаются в свои дома.

Накануне администрация Новокаховского городского округа сообщила, что вода полностью ушла с улиц города.