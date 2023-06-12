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Макрон рассказал, сколько продлится контрнаступление ВСУ

Президент Франции Макрон: контрнаступление ВСУ продлится несколько недель или месяцев

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, передает ТАСС.

По его словам, украинское контрнаступление началось несколько дней назад и «было тщательно спланировано».

Макрон подчеркнул, что европейские союзники «сделали все, чтобы помочь его осуществить» в определенных рамках, а именно с целью «наказать Россию», парализовать ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию. При этом французский президент отметил, что европейские партнеры действовали так, чтобы Украина не стала «нападать на Россию» и возможно было избежать любых форм эскалации конфликта.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли целей своего наступления ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

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