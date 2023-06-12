Байдену проведут операцию

В Белом доме сообщили, что президенту США Джо Байдену проведут стоматологическую операцию по удалению воспаленной пульпы.

Отмечается, что Байден 11 июня пожаловался на зубную боль. Специалисты провели осмотр и приняли решение об операции.

«Сегодня утром он испытывает небольшой дискомфорт, что было ожидаемо», — отметили в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо.

Зрители бросились на помощь главе государства. Когда Байден поднялся, он указал на черный мешок с песком на сцене, пояснив, что наткнулся на него.

Вскоре в администрации Белого дома прокомментировали состояние президента, сообщив, что глава государства «похоже, в порядке».

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, распространял среди республиканцев в палате представителей письмо с требованием, чтобы президент Джо Байден прошел тест на умственные способности или отказался от участия в президентских выборах 2024 года.