В Италии в день похорон Берлускони будет объявлен национальный траур

Власти Италии сообщили, что в день похорон бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони 14 июня в стране будет объявлен национальный траур, передает агентство Adnkronos.

По данным агентства, с 12 по 14 июня 2023 года на госучреждениях на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств Италии будут приспущены флаги.

Ранее в Милане скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после госпитализации, которая длилась 45 дней. Его положили в больницу из-за лейкемии, осложненной развившейся пневмонией.

Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что состояние госпитализированного бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони не вызывает опасений.

До этого итальянское агентство ANSA сообщало, что форма лейкемии, выявленная у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.