СМИ сообщили о резком ухудшении состояния Берлускони перед смертью

Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который скончался в Милане на 87-м году жизни, ухудшилось неожиданно, пишет газета La Repubblica.

Состояние политика резко ухудшилось на фоне онкологического заболевания крови. Специалисты рассказывали, что у Берлускони была форма лейкоза, характерная для пожилых людей, но она поддается лечению и развивается медленно. Состояние политика врачи оценивали как ослабленное и стабильное.

В сентябре 2020 года здоровье Берлускони подорвала коронавирусная инфекция, которую он перенес тяжело. Несколько лет назад ему также провели сложную операцию на сердце.

Берлускони не поместили в реанимацию, как во время госпитализации в начале апреля. Тогда выяснилось, что пациен болен хроническим миеломоноцитарным лейкозом, на фоне которого развилась легочная инфекция. Политика выписали лишь в середине марта.

Сам Берлускони увлекался исследованиями о долгожительстве и говорил, что проживет до 120 лет.

Берлускони умер утром 11 июня в возрасте 86 лет в миланской больнице «Сан-Раффаэле», где лежал с 9 июня. Церемония похорон пройдет 14 июня в Кафедральном соборе родного для Берлускони Милана.