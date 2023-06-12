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Слуцкий отметил уважение Берлускони к России

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, как никто другой, понимал и уважал Россию, а также внес значительный вклад в развитие отношений между Москвой и Римом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Имел честь быть с ним знаком лично. Сильвио Берлускони, как никто в Европе за последние три десятилетия, понимал и уважал Россию», – цитирует парламентария «Москва 24».

По словам Слуцкого, Берлускони поспособствовал формированию архитектуры безопасности Европы в начале 2000-х годов.

Итальянский политик обладал невероятной харизмой и был во многом талантливым первопроходцем. Спустя 60 дней после создания партии «Вперед, Италия!», отметил Слуцкий, Берлускони сумел выиграть парламентские выборы.

«Искренние соболезнования родным, близким и всему народу Италии. Это тяжелая утрата», – написал парламентарий.

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