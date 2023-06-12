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Стали известны место и время церемонии похорон Берлускони

Sky TG2: церемония похорон экс-премьера Италии Берлускони пройдет 14 июня в Миланском соборе

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который скончался в миланской больнице San Raffaele 12 июня, пройдет 14 июня в Миланском кафедральном соборе Рождества Девы Марии. Об этом сообщил телеканал Sky TG2 со ссылкой на заявление Миланской епархии Римско-Католической церкви.

Прощание с политиком начнется 12 июня на вилле политика в Аркоре в пригороде Милана и продолжится 13 июня в студиях компании «Медиасет».

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в родном Милане. Он четырежды возглавлял правительство Италии в период с 1994 по 2011 годы, являясь рекордсменом по времени пребывания на посту премьер-министра. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, у него развилась легочная инфекция. 9 июня Берлускони в очередной раз госпитализировали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Умер Сильвио Берлускони
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