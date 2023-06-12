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Польша будет пытаться заблокировать миграционный пакт Совета ЕС

Польша создаст коалицию против миграционного пакта ЕС

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша будет пытаться заблокировать пакт о миграции и убежище, принятый Советом ЕС, и создать коалицию против него. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает Euractiv.

«Польша будет блокировать решения по перемещению мигрантов», – сказал Мюллер. Польша будет пытаться создать коалицию в Европарламенте против решений, согласованных Советом ЕС. Если же пакт все же вступит в силу, Варшава не будет выполнять его условия.

Польше не нравится решение Совета ЕС о том, что страны блока, которые откажутся принять установленные квоты мигрантов, смогут заплатит €20 тысяч за одно переселение.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что польский народ не согласится платить огромные деньги за ошибки в миграционной политике более богатых стран ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не одобряет новый план Евросоюза по приему мигрантов из Азии и Африки. По словам польского политика, ни солидарность, ни гостеприимство нельзя продавить силой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также раскритиковал принятое Советом ЕС решение о распределении мигрантов. Он обвинил Брюссель в злоупотреблении властью.

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