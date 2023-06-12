В Италии заявили, что тело Берлускони доставят на его виллу

Тело бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, умершего в миланской больнице San Raffaele 12 июня, в ближайшее время доставят на его виллу в городе Аркоре в пригороде Милана. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

По данным канала, похороны Берлускони состоятся в Миланском кафедральном соборе Рождества Девы Марии. При этом газета Corriere della Sera не исключает, что заупокойная месса пройдет в миланской базилике Святого Амвросия.

Окончательно этот вопрос будет решен, когда власти официально объявят о похоронах Берлускони, утверждают итальянские СМИ.

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в родном Милане. Он четырежды возглавлял правительство Италии в период с 1994 по 2011 годы, являясь рекордсменом по времени пребывания на посту премьер-министра. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, у него развилась легочная инфекция. 9 июня Берлускони в очередной раз госпитализировали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».