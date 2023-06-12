Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Папа Римский написал Зеленскому письмо

Папа Римский Франциск написал сочувственное письмо Зеленскому

close
100%
Remo Casilli/Reuters

Папский спецпредставитель по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что папа Римский Франциск написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором выразил сочувствие жителям государства из-за происходящего конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны способствовать установлению мира как можно быстрее, понять, что нужно, чтобы достичь его. И в этом смысл письма, которое папа Римский написал Зеленскому, именно в том, как мы можем помочь и быть рядом с его страдающим народом», — сказал он.

Также он отметил, что получает сигналы, по которым становится ясно, что скоро может состояться встреча с представителями правительства РФ.

Накануне Дзуппи подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву. Спецпосланник уже посетил Киев, где обсудил с Зеленским прекращение огня.

6 июня Зеленский провел встречу в Киеве с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, в ходе которой заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру.

Позже Дзуппи сообщал, что получил согласие Кремля на приезд в Москву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях