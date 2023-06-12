Папа Римский написал Зеленскому письмо

Папский спецпредставитель по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что папа Римский Франциск написал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором выразил сочувствие жителям государства из-за происходящего конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны способствовать установлению мира как можно быстрее, понять, что нужно, чтобы достичь его. И в этом смысл письма, которое папа Римский написал Зеленскому, именно в том, как мы можем помочь и быть рядом с его страдающим народом», — сказал он.

Также он отметил, что получает сигналы, по которым становится ясно, что скоро может состояться встреча с представителями правительства РФ.

Накануне Дзуппи подтвердил, что план Ватикана по разрешению конфликта включает поездку в Москву. Спецпосланник уже посетил Киев, где обсудил с Зеленским прекращение огня.

6 июня Зеленский провел встречу в Киеве с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, в ходе которой заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру.

Позже Дзуппи сообщал, что получил согласие Кремля на приезд в Москву.