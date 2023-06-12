Газета La Repubblica назвала смерть Берлускони концом эпохи

Смерть бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони стала концом целой эпохи. Об этом пишет издание La Repubblica.

Издание отмечает, что трудно представить Италию без Сильвио Берлускони. «За последние пятьдесят лет не было дня, чтобы его имя не упоминалось по телевидению, в газетах, в парламенте, в барах, на стадионе. Строительный подрядчик, телевизионный магнат, президент Милана, а затем Монцы, основатель партии Forza Italia, трижды премьер-министр, фигурант нашумевших судебных процессов. Все в нем было чрезмерным», — пишет газета.

La Repubblica пишет, что именно от Берлускони весь политический мир заразился «вирусом популизма».

В статье подчеркивается, что имидж Берлускони не смогли запятнать ни скандалы, ни судебные процессы. «В какой-то момент его популярность была такова, что в мире его отождествляли со всем итальянским», — заключает издание.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе «Газетой.Ru» назвал скончавшегося премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ярким политиком и отметил, что тот никогда не скрывал своего отношения к России.