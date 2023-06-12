Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Газета La Repubblica назвала смерть Берлускони концом эпохи

La Repubblica: смерть экс-премьера Италии Сильвио Берлускони стала концом целой эпохи

close
100%
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Смерть бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони стала концом целой эпохи. Об этом пишет издание La Repubblica.

Издание отмечает, что трудно представить Италию без Сильвио Берлускони. «За последние пятьдесят лет не было дня, чтобы его имя не упоминалось по телевидению, в газетах, в парламенте, в барах, на стадионе. Строительный подрядчик, телевизионный магнат, президент Милана, а затем Монцы, основатель партии Forza Italia, трижды премьер-министр, фигурант нашумевших судебных процессов. Все в нем было чрезмерным», — пишет газета.

La Repubblica пишет, что именно от Берлускони весь политический мир заразился «вирусом популизма».

В статье подчеркивается, что имидж Берлускони не смогли запятнать ни скандалы, ни судебные процессы. «В какой-то момент его популярность была такова, что в мире его отождествляли со всем итальянским», — заключает издание.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе «Газетой.Ru» назвал скончавшегося премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ярким политиком и отметил, что тот никогда не скрывал своего отношения к России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях