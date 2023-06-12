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Москва ожидает участия президента Египта во втором саммите «Россия — Африка»

Россия нhttps://riafan.ru/24104307-moskva_ozhidaet_uchastiya_prezidenta_egipta_vo_vtorom_sammite_rossiya_afrikaадеется на участие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси во втором саммите «Россия — Африка». Об этом рассказал представитель РФ в Каире Георгий Борисенко на медиафоруме.

Дипломат отметил, что данное мероприятие способствует дальнейшему развитию экономического сотрудничества между странами на основе взаимной выгоды.

«Новый саммит пройдет 26–29 июля в Санкт-Петербурге. На него приглашены лидеры 54 африканских стран. Естественно, очень ждем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и других египетских представителей», — цитирует Борисенко ФАН.

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