В Совфеде назвали скончавшегося экс-премьера Италии Сильвио Берлускони ярким политиком

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе «Газетой.Ru» назвал скончавшегося премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ярким политиком и отметил, что тот никогда не скрывал своего отношения к России.

«Без таких людей, как Сильвио, и Италия, и Европейский союз только теряют остатки своей независимости. Это был яркий политик, я его наблюдал вблизи, не только на экранах телевизоров. К нему можно по-разному относиться. Он вел жизнь, отличную от жизни многих традиционных, особенно европейских, чиновников. Он не скрывал отношения к нашей стране, он искренне считал, что Италия и Россия вместе могут добиться гораздо большего, чем порознь. Но, что называется, земля ему пухом», — сказал он.

12 июня итальянская газета Corriere dla Sera сообщила о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. По данным издания, он скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Политику было 86 лет. Отмечается, что Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после госпитализации, которая длилась 45 дней. Его положили в больницу из-за лейкемии и развившейся пневмонии.