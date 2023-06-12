В Милане скончался Сильвио Берлускони

В Милане скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет», — говорится в публикации.

По данным издания, Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации, которая длилась 45 дней. Его положили в больницу из-за лейкемии, осложненной развившейся пневмонией.

Ранее вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что состояние госпитализированного бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони не вызывает опасений.

До этого итальянское агентство ANSA сообщало, что форма лейкемии, выявленная у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.