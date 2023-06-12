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Иран заявил об обмене заключенными с США в ближайшее время

В МИД Ирана заявили, что обмен пленными с США может произойти в ближайшее время

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Телеграм-канал «MFAIran»

Власти Ирана могут в ближайшее время провести обмен заключенными с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани на еженедельном брифинге, сообщает Reuters.

По его словам, это произойдет, если США проявят добрую волю.

«По вопросу обмена пленными с Америкой... ведутся переговоры через посредников... Если другая сторона проявит такую же серьезность и добрую волю, это может произойти в ближайшем будущем», — сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана.

Одним из нескольких американцев, содержащихся в Иране, является Сиамак Намази, бизнесмен с двойным американо-иранским гражданством, который в 2016 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и сотрудничество с правительством США.

В марте министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что Тегеран и Вашингтон достигли первичных договоренностей по обмену заключенными. Глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс тогда назвал эти заявления ложными.

В июне власти Бельгии добились освобождения трех заключенных в иранской тюрьме европейцев.

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