Зеленский заявил, что разрушение Каховской ГЭС будут расследовать в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал расследование разрушения Каховской ГЭС. Заявление украинского президента опубликовано на его сайте.

По словам Зеленского, представители МУС посетили Херсонскую область. Он добавил, что украинские правоохранители максимально вовлечены в процесс расследования и будут способствовать Международному суду.

«На днях Херсонщину посетили представители МУС. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор направил в МУС соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы. И работа уже началась», — пояснил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подрыв ГЭС. По его словам, «диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды». Он добавил, что она связана с тем, что «начав крупномасштабные действия... украинские силы не добились поставленных целей».

В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Россия не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для России «решения Международного уголовного суда не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения».