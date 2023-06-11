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Депутат назвал условие, при котором Украина пойдет на переговоры с Россией

Депутат Новиков считает, что Украина пойдет на переговоры с Россией при полном поражении

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Максим Гучек/БелТА/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что Украина может пойти на переговоры с Россией при полном поражении Киева. Об этом он заявил в разговоре с издание Lenta.ru.

«О переговорах всерьез Украина заговорит только тогда, когда в них не будет никакого смысла, я имею в виду полное военное поражение», — заявил Новиков.

По его словам, при таком сценарии руководство Украины будет готово предлагать переговоры и затягивать ситуацию в надежде, что вмешательство Запада может создать новую политическую конфигурацию.

Он считает, что пока Украина не понесет полного поражения и пока у него могут быть «какие-то иллюзии», она не пойдет на серьезные переговоры, либо пойдет, но используют перерыв для сосредоточения резервов и мобилизации.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и ЮАР.

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