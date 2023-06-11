США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО

США уведомили ЮНЕСКО о решении возобновить членство в организации, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По данным издания, США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, экс-президент страны Дональд Трамп объявил о его прекращении.

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма вручил письмо гендиректору организации Одри Азуле, в котором был изложен план по возвращению США в ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что план охраны заповедной Куршской косы, часть которой принадлежит РФ, Литва будет разрабатывать для ЮНЕСКО без участия российской стороны.

Директор литовского национального парка «Куршская коса» Аушра Фесер подчеркнула, что это не решение литовской стороны, а распоряжение ЮНЕСКО, которое было принято с учетом ситуации на территории Украины.

По ее словам, сотрудничество с российской стороной по составлению общего плана для Куршской косы как единой территории было прервано после начала военных действий на Украине.