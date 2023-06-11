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Представители МУС посетили подтопленные районы Херсона

Генпрокурор Украины Костин: представители МУС посетили подтопленные районы Херсона

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Телеграм- канал «Труха Херсон»

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что представители Международного уголовного суда (МУС) посетили подконтрольные Киеву районы Херсонской области, пострадавшие от затопления после взрыва на Каховской ГЭС. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«С нами также коллеги из Международного уголовного суда. Посетили с ними затопленную Антоновку и Херсон», — написал он.

Он добавил, что создал группу, в которую вошли 172 прокурора из нескольких областных прокуратур.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС вода практически полностью ушла из города.

Он выразил надежду на то, что город сможет вернуться к «более-менее» нормальной жизни «в течение короткого времени, буквально в течение недели».

При этом он отметил, что после этого предстоит решить огромное количество задач, так как ущерб городу в результате подтопления был нанесен «колоссальный».

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