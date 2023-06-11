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В Кремле отметили героизм российских солдат, отражающих попытки контрнаступления ВСУ

Песков: Кремль видит героизм российских солдат при контрнаступлении ВСУ

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РИА Новости

Кремль видит, как героически сражаются российские бойцы, отражая попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Дело все в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ, судя по тому, что Киев бросил в бой стратегические резервы. Однако все попытки украинских войск были провалены, подчеркнул глава государства.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что украинские силы с 4 июня несут потери в людях и технике, совершая попытки контрнаступления. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки «давно обещанного наступления» ВСУ.

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