В Кремле отметили героизм российских солдат, отражающих попытки контрнаступления ВСУ

Кремль видит, как героически сражаются российские бойцы, отражая попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Дело все в героизме, упорстве наших солдат. И мы видим, как они сражаются», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ, судя по тому, что Киев бросил в бой стратегические резервы. Однако все попытки украинских войск были провалены, подчеркнул глава государства.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что украинские силы с 4 июня несут потери в людях и технике, совершая попытки контрнаступления. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки «давно обещанного наступления» ВСУ.