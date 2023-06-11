Экс-президент Киргизии приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию

В Киргизии экс-президент Курманбек Бакиев приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд страны.

Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год. Суд также конфисковал имущество политика и лишил его права занимать государственные должности в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что бывший бразильский президент и экс-сенатор Фернанду Колор ди Мелу был признан виновным в коррупции и отмывании денег.

Федеральным верховным судом Бразилии Колор ди Мелу был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы. В суде было доказано, что экс-президент принимал активное участие в коррупционной схеме одного из предприятий крупнейшей нефтяной компании страны Petrobras. Общая сумма взяток, полученных бывшим президентом, составила около $4 млн.

Также сообщалось, что генеральная прокуратура Бразилия обвинила спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунье и экс-президента и сенатора Фернанду Колору ди Мелу в рамках расследования коррупции в нефтяной компании Petrobras.