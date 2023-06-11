Посол РФ сообщил, приедет ли президент Египта на саммит Россия–Африка

Россия рассчитывает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит II саммит Россия–Африка, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко, передает ТАСС.

Он напомнил, что на саммит приглашены лидеры 54 африканских стран.

«Естественно, очень ждем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и других египетских представителей», — сказал он в

ходе медиафорума, посвященного диалогу России и Африки.

Саммит состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Он проходит в юбилейный год образования Организации африканского единства. Как отмечается на сайте мероприятия, продолжателем дела организации является Африканский союз, в задачи которого входит разработка коллективных подходов к поддержанию мира и безопасности, обеспечения социально-экономического роста и др.

Ранее в марте президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Африки на саммит в Россию.

Сообщалось, что посетить саммит планируют президент Мозамбика Филипе Ньюси, президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, президент Мавритании Мохамед ульд Газвани и др.