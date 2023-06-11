Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ сообщил, приедет ли президент Египта на саммит Россия–Африка

Посол РФ Борисенко: Россия ожидает, что президент Египта приедет на саммит Россия–Африка

close
100%
Алексей Дружинин/РИА Новости

Россия рассчитывает, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит II саммит Россия–Африка, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко, передает ТАСС.

Он напомнил, что на саммит приглашены лидеры 54 африканских стран.

«Естественно, очень ждем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и других египетских представителей», — сказал он в 
ходе медиафорума, посвященного диалогу России и Африки.

Саммит состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Он проходит в юбилейный год образования Организации африканского единства. Как отмечается на сайте мероприятия, продолжателем дела организации является Африканский союз, в задачи которого входит разработка коллективных подходов к поддержанию мира и безопасности, обеспечения социально-экономического роста и др.

Ранее в марте президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Африки на саммит в Россию.

Сообщалось, что посетить саммит планируют президент Мозамбика Филипе Ньюси, президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, президент Мавритании Мохамед ульд Газвани и др.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях