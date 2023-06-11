Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Председатель Совфеда оценила шансы «сокрушения России»

Матвиенко сообщила о нулевых шансах поставить РФ на колени

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

За месяцы с момента начала проведения спецоперации продемонстрировано, что шансы сокрушить Россию являются нулевыми, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщается в блоге российского сенатора на официальном сайте СФ.

В поздравлении в честь наступающего Дня России Матвиенко описала нынешнюю обстановку в стране.

«Если говорить о наших действиях внутри страны, то главный вывод однозначен — Россия должна быть сильной. Притом сильной во всех отношениях: технологическом, экономическом, социальном, моральном. И, что ныне особенно важно, — в военном отношении...», — отметила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, спустя 15 месяцев после начала СВО, совершенно очевидным является, что «шансы сокрушить, поставить на колени РФ нулевые».

Ранее Матвиенко заявила, что денонсация ДОВСЕ не грозит никакими последствиями для России.

Также российский сенатор обвиняла Запад в появлении на Украине радикальных террористических движений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях