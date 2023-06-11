Председатель Совфеда оценила шансы «сокрушения России»

За месяцы с момента начала проведения спецоперации продемонстрировано, что шансы сокрушить Россию являются нулевыми, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщается в блоге российского сенатора на официальном сайте СФ.

В поздравлении в честь наступающего Дня России Матвиенко описала нынешнюю обстановку в стране.

«Если говорить о наших действиях внутри страны, то главный вывод однозначен — Россия должна быть сильной. Притом сильной во всех отношениях: технологическом, экономическом, социальном, моральном. И, что ныне особенно важно, — в военном отношении...», — отметила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, спустя 15 месяцев после начала СВО, совершенно очевидным является, что «шансы сокрушить, поставить на колени РФ нулевые».

Ранее Матвиенко заявила, что денонсация ДОВСЕ не грозит никакими последствиями для России.

Также российский сенатор обвиняла Запад в появлении на Украине радикальных террористических движений.