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В МИД Италии рассказали о состоянии госпитализированного Берлускони

Глава МИД Италии Таяни сообщил, что состояние экс-премьера Берлускони не вызывает опасений

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Global Look Press

Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что состояние госпитализированного бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони не вызывает опасений. Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Он прошел обследования, в ближайшие несколько дней его выпишут из больницы», — сказал Таяни.

Ранее агентство ANSA сообщало о госпитализации Сильвио Берлускони в миланскую клинику San Raffaele.

Врачи миланской клиники San Raffaele заявляли, что госпитализация бывшего премьер-министра Италии не была связана с критической ситуацией.

19 мая сообщалось, что Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники San Raffaele, где он находился больше месяца. 86-летний политик проходил лечение от пневмонии, которая возникла на фоне лейкоза. Около 10 дней он находился в отделении интенсивной терапии.

Лечащий врач бывшего итальянского премьера, руководитель больницы San Raffaele Альберто Дзангрилло заявлял, что политик хорошо реагирует на лечение, но ситуация была сложная.

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