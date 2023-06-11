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Голосование на парламентских выборах началось в Черногории

В Черногории открылись избирательные участки на досрочных парламентских выборах

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Risto Bozovic/AP

В Черногории началось голосование на досрочных парламентских выборах, передает ТАСС.

В 7.00 по местному времени (8.00 мск) в стране открылись избирательные участки, они будут открыты до 20.00 (21.00 мск).

На проведение выборов из бюджета страны были выделены €1,35 млн.

По результатам опроса черногорского агентства CeDem, движение «Европа сейчас» может получить на выборах 29,1% голосов, на втором месте может оказаться коалиция «Вместе! За будущее, которое принадлежит вам» во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС), которую возглавляет Даниель Живкович.

В марте действующий тогда президент Мило Джуканович заявил, что в условиях глубокого политического и институционального кризиса, который спровоцировало безответственное парламентское большинство, он принял решение о проведение новых выборов в начале лета. Он распустил парламент за три дня до президентских выборов.

В этом же месяце в Черногории прошел первый тур президентских выборов, затем, в апреле, — второй. По результатам выборов президентом Черногории стал бывший министр экономического развития Яков Милатович, выдвинутый не Демократической партией социалистов.

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