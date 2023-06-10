Президент Алжира встретится с Путиным

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун приедет с трехдневным визитом в Москву с 14 по 16 июня. Об этом сообщает арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на официальный алжирский источник.

«Президент Теббун прибудет в Москву в следующую среду, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве», — заявил источник.

Он также добавил, что новое соглашение дополняет документ о стратегическом партнерстве, который был подписан между двумя странами в 2001 году.

Ранее председатель комиссии московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Дмитрий Шатунов заявлял, что после запуска российской платежной системы, выступающей альтернативой SWIFT, Москва намерена в разы нарастить товарооборот с республикой.

25 мая стало известно, что Теббун может прибыть Россию с государственным визитом в середине июня текущего года.