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В Польше планируют наладить отношения с Россией

Польский политолог Сыкульский: страна планирует наладить отношения с Россией

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Shutterstock

Основатель Польского антивоенного движения и политолог Лешек Сыкульский заявил, что в стране будет создано политическое формирование, выступающее за восстановление дружеских отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли решение создать вместе с Польским антивоенным движением политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью», — заявил Сыкульский.

Ранее главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что реальность такова, что Польша и Украина ненавидят друг друга больше, чем Россию. Он пояснил, что Варшава в союзе с антироссийскими силами пытается лишь добиться преференций на восточном направлении.

Он сравнил Польшу и Украину с викингами, которым союз нужен только для того, чтобы совершать совместные набеги. При этом, по его словам, поляки вряд ли решатся отправить свои войска в помощь Киеву, но подогревать конфликт будут максимально долго.

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