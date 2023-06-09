В МИД указали на отсутствие реакции ООН и МАГАТЭ на украинские обстрелы Запорожской АЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не реагируют на российские «почти еженедельные» ноты об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом сообщает «Международная жизнь».

«Обращаю внимание и на то, что Секретариат ООН и МАГАТЭ точно так же не реагируют и на наши почти еженедельные ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что российские силы Радиоэлектронной борьбы посадили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины с боеприпасами, которые летели в направлении Запорожской АЭС. Как уточнил представитель силовиков, инцидент произошел утром 9 июня, беспилотники несли боеприпасы ПГ-7Л.

24 февраля 2022 года президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.