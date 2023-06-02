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Лукашенко рассказал о взаимодействии Белоруссии и Италии

Лукашенко: плодотворное взаимодействие Белоруссии и Италии продолжится

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Павел Быркин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что плодотворное взаимодействие Белоруссии и Италии продолжится. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно беречь накопленный опыт двусторонних контактов. Уверен, плодотворное взаимодействие на пользу наших стран продолжится, а примеры успешного сотрудничества, которыми мы будем гордиться, в том числе в сферах торговли, туризма, культуры, будут множиться», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что белорусов и итальянцев объединяет трепетное отношение к семье и детям, преданность своей земле, искренность по отношению к другим, дружелюбие и гостеприимство.

Ранее Лукашенко заявил о готовности взаимодействовать с ООН по продовольственной безопасности.

В письме белорусский президент выразил уверенность в том, что ООН и дальше будет способствовать деэскалации международной обстановки и существовать как универсальная площадка для равноправного диалога.

Лукашенко назвал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша «одним из немногих символов консолидации мирового сообщества, дает надежду и конкретную помощь странам и народам, которые сегодня имеют в этом особую потребность».

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