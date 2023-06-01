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Захарова ответила на обвинения во вмешательстве России в выборы в Турции

Представитель МИД Захарова отвергла обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Турции

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве РФ в выборы в Турции, подчеркнув, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. Заявление дипломата опубликовано на сайте министерства иностранных дел РФ.

«Повторим, что мы не следуем примеру коллективного Запада и не стремимся вмешиваться во внутренние дела других государств», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ заявила, что в Кремле намерены и впредь сотрудничать с турецкой стороной по развитию всего комплекса двусторонних отношений.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия с уважением относится к выбору турецкого народа в ходе демократического волеизъявления.

Ранее политолог Август заявил, что одержавший победу в президентских выборах Турции Реджеп Тайип Эрдоган найдет способы сохранить отношения с Россией.

1 июня ЦИК Турции подвел окончательные итоги выборов президента, согласно которым действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил и набрал 52,18% голосов.

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