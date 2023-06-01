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Политолог призвал США бежать с Украины также, как из Афганистана

Политолог Кот прокомментировал слова Кирби о присутствии России на мирных переговорах

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Shakil Adil/AP

Россия должна ставить ультиматумы США в отношении конфликта на Украине, заявил в беседе с ФАН политолог и публицист Юрий Кот. Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о том, что решение об участии Москвы в мирных переговорах должен принимать Киев.

«Во-первых, надо сказать им, чтобы отправлялись домой — янки, гоу хом из Украины... Исчезните оттуда вместе со своими наемниками и миллиардами. Из Афганистана сбежали — и отсюда бегите, потому что трупы ваших солдат и полковников уже на Родину отправляют. Вам что, мало? Хотите больше? Будет больше», — высказался Кот.

Он подчеркнул, что единственным итогом украинского кризиса может быть капитуляция киевского режима.

Ранее Кирби заявил, что ответ на вопрос о том, должна ли Россия участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, должен дать украинский президент Владимир Зеленский.

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