В Совфеде заявили о предложениях о международном трибунале по Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сенаторы готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине. Об этом он сказал в ходе форума «Какая Украина нам нужна?», передает ТАСС.

По словам Косачева, он является убежденным сторонником создания международного трибунала по происходящему на Украине по типу того, что украинская сторона пытается сделать в Гааге.

«Для меня вот эта тема абсолютно актуальная и абсолютно прикладная. И мы на этот счет соответствующие предложения сейчас готовим», — отметил вице-спикер Совфеда.

Дипломат также добавил, что специальная военная операция проводится для противодействия агрессии Украины и стоящего за ней Североатлантического альянса в отношении России.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский предложил создать международный трибунал против России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Он подчеркнул, что в течение многих лет никакие международные судейские учреждения и организации не обращали внимание на «разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе».