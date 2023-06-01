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В Совфеде заявили о предложениях о международном трибунале по Украине

Сенатор Косачев: в Совфеде готовят предложения по международному трибуналу по Украине

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сенаторы готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине. Об этом он сказал в ходе форума «Какая Украина нам нужна?», передает ТАСС.

По словам Косачева, он является убежденным сторонником создания международного трибунала по происходящему на Украине по типу того, что украинская сторона пытается сделать в Гааге.

«Для меня вот эта тема абсолютно актуальная и абсолютно прикладная. И мы на этот счет соответствующие предложения сейчас готовим», — отметил вице-спикер Совфеда.

Дипломат также добавил, что специальная военная операция проводится для противодействия агрессии Украины и стоящего за ней Североатлантического альянса в отношении России.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский предложил создать международный трибунал против России.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Он подчеркнул, что в течение многих лет никакие международные судейские учреждения и организации не обращали внимание на «разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали в Донбассе».

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