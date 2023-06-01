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В Турции опубликовали долги и доходы Эрдогана

Декларация: Эрдоган задолжал более $250 тысяч и копит только в лирах

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Presidential Press Office/Reuters

Переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более 5 млн лир (в районе $250 тыс.), владеет квартирой и земельным участком и имеет накопления только в турецких лирах, следует из декларации, опубликованной в официальном вестнике Resmi Gazete.

Из декларации следует, что Эрдоган с 2019 года владеет пополам с супругой квартирой в стамбульском районе Ускюдар стоимостью в 7,7 млн турецких лир ($370 тыс.), а также земельным участком площадью в 0,2 гектара в провинции Ризе на Черном море с 1988 года. Также у него более 1,8 млн лир ($86 тыс.) на счетах в трех отделениях банков.

«Имя кредитора: Мустафа Эрдоган. Сумма долга: 5 млн 390 тыс. лир (более $259 тыс. — «Газета.Ru»)», — говорится в документе.

В местных СМИ утверждается, что речь идет о брате Эрдогана.

Ранее источник в парламенте Турции заявил, что избранный президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, принесет присягу 3 июня.

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