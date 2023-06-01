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В Грузии обвинили Зеленского в унизительном и несправедливом отношении к стране

Вице-спикер парламента Грузии счел несправедливым отношение Зеленского к Тбилиси и Минску

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Президент Украины Владимир Зеленский неверно говорит о том, что Грузию и Белоруссию якобы втягивают в беззаконие, считает вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, передает грузинский «Первый канал». По его словам, украинский лидер показал свое отношение к Тбилиси этим заявлением.

«Он неправильно говорит, и его отношение к Грузии неправильное — унизительное и абсолютно несправедливое, бессовестно несправедливое. Такова реальность», — пояснил Вольский.

Как указал вице-спикер грузинского парламента, он сожалеет о том, что Зеленский не видит разницы между Грузией и Белоруссией. Он также добавил, что можно заподозрить президента Украины в желании поддержать грузинскую оппозицию, которая желает организовать революцию и втянуть республику в украинский конфликт.

Зеленский заговорил о Грузии и Белоруссии на втором саммите Европейского политического сообщества. В своем выступлении он выступил с утверждением, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в Евросоюз и НАТО, чтобы избежать «атаки» со стороны Москвы.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не идет на обострение отношений с Россией и не присоединяется к санкциям против РФ, поскольку в случае начала войны с РФ ни одна из стран не начнет воевать на стороне Тбилиси.

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