В Белоруссии придумали, как бороться с действиями Запада в СНГ

Власти Белоруссии выступают за создание аналитических центров в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) для нивелирования проблем с оценкой текущей ситуации в регионе, заявил секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, передает ТАСС. По его словам, речь идет о сети национальных организаций, целью которых будет противостояние недружественным шагам западных государств в СНГ.

Как отметил Вольфович, помимо аналитических центров, Минск выступает и за принятие предложения по подготовке отчета с комплексной оценкой угроз в рамках СНГ. Он также добавил, что обе эти инициативы необходимы для «вскрытия замыслов» зарубежной разведки на территории региона.

Вольфович подчеркнул, что аналитика и оценка ситуации необходимы и для того, чтобы помешать попаданию в СНГ различных диверсантов и террористов. При этом он не уточнил, в какие сроки предполагается создание аналитических национальных центров на странах СНГ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет в дальнейшем обостряться.