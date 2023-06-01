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Генсек НАТО ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Столтенберг: НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины, ждет ее победы

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что АТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины и ждет ее победы. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

«Дискуссия об этом продолжается», — сказал он.

По его словам, главное для НАТО — помочь Украине одержать верх в конфликте.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают предоставление Украине гарантий безопасности, подразумевающих оказание поддержки, а также консолидацию и расширения военной помощи для формирования «сдерживающей» оболочки вокруг республики.

Страны-члены НАТО рассчитывают предложить более ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности».

Американский эксперт по внешней политике и военным вопросам Ян Бжезинский и бывший замгенсекретаря НАТО, экс-посол США в РФ Александр Вершбоу предложили создать новое «партнерство сдерживания и обороны» между Североатлантическим альянсом и Украиной.

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