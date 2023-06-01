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В НАТО отказались считать себя стороной конфликта на Украине

Столтенберг: НАТО не считает себя частью конфликта, несмотря на поставки вооружений Киеву

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО по-прежнему не считает себя участницей конфликта на Украине, несмотря на поставки Киеву все более продвинутых вооружений. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов организации в Осло, трансляция которой велась на YouTube

По словам Столтенберга, поставки оружия эволюционируют по мере ведения боевых действий. Сначала альянс поставлял на Украину легкое противотанковое оружие, потом артиллерию, средства ПВО, танки и крылатые ракеты.

«Мы это делаем, поскольку считаем, что украинцы могут их использовать, чтобы занять больше земли. Но наш сигнал остается неизменным: НАТО не является участницей конфликта», — подчеркнул глава альянса.

Ранее Столтенберг заявлял, что вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается.

Он также говорил о том, что обучение украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16 не делает Североатлантический альянс стороной конфликта на Украине.

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