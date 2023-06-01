Китайское руководство призвало силовиков готовиться к «наихудшему сценарию»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских высокопоставленных чиновников по национальной безопасности готовиться к «наихудшему сценарию». Об этом сообщает CNN.

«Китайский лидер Си Цзиньпин призвал своих высокопоставленных чиновников по национальной безопасности подумать о сценариях «наихудшего случая» и подготовиться к «бурным морям», поскольку правящая Коммунистическая партия наращивает усилия по противодействию любым предполагаемым внутренним и внешним угрозам», — говорится в публикации.

Председатель КНР отметил, что Китаю предстоит серьезные испытания «сильным ветром и бурными волнами и даже опасным штормовым морем».

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай должен ускорить модернизацию всей системы национальной безопасности, уделяя особое внимание повышению эффективности сил и средств в «реальных боевых действиях и практическом использовании».

Ранее Си Цзиньпин предложил странам Центральной Азии расширить масштабы торговли нефтью и газом.