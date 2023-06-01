В «Росэнергоатоме» обвинили Киев в запугивании работников Запорожской АЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что около 800 человек не заключили контракт с компанией, которая занимается эксплуатацией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), из-за запугиваний со стороны Украины, передает ТАСС.

«Порядка 800 человек либо запуганы, либо предпочли саботировать работу за деньги, которые выделяет Украина. Они не заключают договор с эксплуатирующей организацией», — сказал советник гендиректора «Росэнергоатома».

По его словам, часть из них сейчас находится в Энергодаре, некоторые уехали. Как указал Карчаа, у них нет доступа на ЗАЭС, но их не лишили права выхода на работу. Он отметил, что Российская Федерация следует курсу на сохранение персонала на станции.

Также советник гендиректора концерна заявил, что украинский «Энергоатом» продолжает распространять ложную информацию для давления на сотрудников ЗАЭС.

Ранее Карчаа говорил, что руководство Киева осуществляет финансирование саботажа на Запорожской атомной электростанции, выплачивая полную зарплату персоналу за невыход на работу.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получают угрозы из Киева.

По его словам, украинские власти угрожают тем, что как только они возьмут под контроль Запорожскую АЭС, подвергнут сотрудников репрессиям.