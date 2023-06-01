Президент Республики Сербской Додик оценил свой визит в Россию

Президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик назвал свой визит в Россию очень успешным для поддержания дружеских отношений республики с Россией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу президента.

Как говорится в заявлении пресс-службы по результатам встречи Додика с послом Российской Федерации в Сараеве Игорем Калабуховым, президент проинформировал этого дипломата, что встречи в ходе визита в Россию «были очень успешными», и республика «продемонстрировала свое значение и укрепила дружеские отношения» с РФ.

«Президент Республики Сербской заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались все важные вопросы, и президент России выразил твердую решимость поддержать Республику Сербскую и не оставить ее одну на политической сцене», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Додик «повторил ясную и принципиальную позицию» республики в отношении санкций против РФ. Он указал, что приоритетом республики является «сохранение мира и стабильности, защита Дейтонских соглашений, равноправный диалог без навязывания решений».

Милорад Додик посетил Россию с официальным визитом 23–25 мая.

Ранее Додик прокомментировал сообщения в западных СМИ о том, что он якобы является «агентом» российского лидера Владимира Путина на Балканах.