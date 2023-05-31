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Глава Хорватии сравнил лозунг «Слава Украине!» с приветствием усташей

Глава Хорватии Миланович осудил лозунг «Слава Украине!» наравне с приветствием усташей

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Roland Zak/AP

Президент Хорватии Зоран Миланович осудил употребление приветствия «Слава Украине!», сравнив его с приветствием хорватских усташей. Заявление было сделано политиком на пресс-конференции.

«Между «За дом готовы!» («За дом — спремни!» — официально запрещенное приветствие хорватских усташей. — «Газета.Ru») и «Слава Украине!» нет разницы. Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев, сколько смогли», — подчеркнул политик.

Миланович заявил, что не хочет слышать приветствие «Слава Украине!» в Хорватии и его «не волнует, что некоторые лидеры подсели на это». Последних хорватский президент призвал придумать другое приветствие.

«Киев далеко, Москва еще дальше», — отметил Миланович.

Ранее президент Хорватии раскритиковал передачу Украине вертолетов Ми-8, заявив, что соответствующее решение хорватского правительства ведет к затягиванию конфликта.

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