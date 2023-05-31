И.о. мэра Заволжска отверг обвинения мэра Заволжска в нападении

Заместитель мэра Заволжска Андрей Иванов опроверг «Газете.Ru» информацию о том, что подрался с мэром города Вячеславом Касаткиным и пнул его по лицу.

«Все это ложь, комментарий будет после проверки правоохранительных органов», — сказал он.

Ранее мэр Заволжска Ивановской области Вячеслав Касаткин заявил изданию «Ивановские новости», что подрался со своим заместителем Андреем Ивановым. Иванов исполнял обязанности главы города, пока Касаткин был в отставке по решению местного совета. Касаткин рассказал РБК, что пришел к врио, чтобы обсудить некоторые вопросы, однако тот начал ругаться и напирать на него. Мэр города после конфликта написал заявление в полицию.

«Он вцепился мне в рубашку, порвал мне ее. А там пол кафельный. Я поскользнулся. Мы упали вместе. Я ударился головой об кафель. Я пытаюсь встать, он меня бьет ногой в лицо. Второй раз бьет по спине. То есть, когда я вставал, он меня пнул в голову и в спину», — рассказал мэр, отметив, что серьезных травм не получил.

21 февраля мэр Заволжска Вячеслава Касаткина отправили в отставку. В представлении прокурора говорилось, что глава города неоднократно использовал служебный автомобиль для личных поездок, в том числе на дачу. Касаткин назвал свое отстранение незаконным и противоречащим нормам действующего законодательства в связи с на нарушением процедур. 30 мая апелляционный суд восстановил Вячеслава Касаткина в должности.