Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Турции не посетит неформальную встречу НАТО

Глава МИД Норвегии Хюитфельт опровергла приезд коллеги из Турции на встречу НАТО в Осло

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт во время пресс-конференции заявила, что ее турецкий коллега Мевлют Чавушоглу не сможет приехать на неформальную встречу с руководителями дипведомств государств НАТО. Трансляция велась на сайте альянса.

«Вступление Швеции в НАТО очень важно для норвежской безопасности, мы хотим, чтобы эта страна была членом того же военного союза, что и Норвегия. Я поднимала данную тему несколько раз, когда встречалась с турецким министром иностранных дел. К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу», — сказала Хюитфельт.

По ее словам, Чавушоглу не прибудет на встречу из-за запланированной на 1 июня первой сессии парламента Турции.

Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что власти Швеции рассчитывают на присоединение к Североатлантическому альянсу в ближайшее время.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях