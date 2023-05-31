Глава МИД Турции не посетит неформальную встречу НАТО

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт во время пресс-конференции заявила, что ее турецкий коллега Мевлют Чавушоглу не сможет приехать на неформальную встречу с руководителями дипведомств государств НАТО. Трансляция велась на сайте альянса.

«Вступление Швеции в НАТО очень важно для норвежской безопасности, мы хотим, чтобы эта страна была членом того же военного союза, что и Норвегия. Я поднимала данную тему несколько раз, когда встречалась с турецким министром иностранных дел. К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу», — сказала Хюитфельт.

По ее словам, Чавушоглу не прибудет на встречу из-за запланированной на 1 июня первой сессии парламента Турции.

Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что власти Швеции рассчитывают на присоединение к Североатлантическому альянсу в ближайшее время.