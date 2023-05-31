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Петр Толстой назвал полученное во Франции образование «ужасным прегрешением»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой извинился за полученное во Франции образование

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой извинился за полученное во Франции образование. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он также извинился за стажировку своей дочери в США.

«Она съездила в Америку на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения», — сказал он.

Ранее председатель ПА ОДКБ и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на заседании совета в Минске заявил, что английский язык сегодня «мертвый».

Таким образом парламентарий прокомментировал выступление на русском языке на совете представителя Китая.

Он также назвал Китай ярким примером сохранения национальной культуры, традиции.

Спикер Госдумы также добавил, что в недавней поездке в Индию он заметил, что там должностные лица говорят на своем родном языке хинди, не используют английский.

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