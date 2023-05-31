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Из уголовного кодекса Казахстана уберут статью об оскорблении елбасы

В Казахстане решили исключить из Уголовного кодекса статьи об оскорблении Назарбаева

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Pavel Mikheyev/Reuters

Из Уголовного Кодекса Казахстана исключают статью об оскорблении елбасы («лидера нации») — первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

В материале указывается, что статьи, предусматривающие наказание за публичное оскорбление и другое посягательство на честь и достоинство елбасы, подлежат исключению. Причиной такого решения стала принципиальная ликвидация данного статуса в республике.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому утрачивает силу норма «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», дававшая Нурсултану Назарбаеву привилегии. Его лишили самого титула «елбасы» (лидера нации), специальнлй охраны и неприкосновенности имущества, однако бывший глава государства сохранил квартиру, дачу и автомобиль с водителем. Таким образом, Токаев отменил закон о статусе первого президента Казахстана и лидера нации Назарбаева.

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