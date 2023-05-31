Республиканцы теряют преимущество перед демократами в палате представителей

Член палаты представителей конгресса США от штата Юта, республиканец Крис Стюарт уходит в отставку, тем самым сократив большинство в Республиканской партии, передает Fox News. По информации агентства, законодатель собирается покинуть свой пост до конца года из-за болезни супруги.

«Его отставка оставит открытым место республиканца в комитетах Палаты представителей по ассигнованиям и разведке, а и без того узкое большинство Республиканской партии сократится до четырех мест», — говорится в материале.

Как отмечается, по закону штата Юта, после освобождения места Стюарта в регионе должны пройти внеочередные выборы для определения его замены. При этом само голосование необходимо приурочить к какой-либо другой избирательной кампании в этом году, либо согласовать специальное выделение средств только на организацию этого голосования.

«Пока не состоятся внеочередные выборы, спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти будет иметь еще меньше права на ошибку при подсчете голосов. Предполагая объединенную демократическую оппозицию, Маккарти может позволить себе потерять только три голоса республиканцев по любому законопроекту», — подчеркивается в тексте.

Ранее Маккарти заявил, что он «нисколько» не беспокоится о потере своего поста в результате соглашения о потолке госдолга, которое он обговорит с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.